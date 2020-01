Baglio: Corso Trieste, no a taglio indiscriminato alberi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – “Oggi la commissione ambiente, ha preso in esame l’abbattimento delle alberature di Corso Trieste. Alle poche ed insufficienti risposte ricevute, abbiamo ribadito che i pini di Corso Trieste, rappresentano un patrimonio storico, ambientale e paesaggistico irrinunciabile del quartiere Salario.” “Siamo dell’avviso e continueremo a monitorare la situazione per cercare di salvaguardare il piu’ possibile il patrimonio paesaggistico del quartiere. Riteniamo infatti, del tutto inaccettabile la decisione di procedere all’abbattimento indiscriminato degli alberi. In commissione e’ emerso che su 169 alberature, dopo due monitoraggi effettuati, sono circa 60 le piante da attenzionare e che potrebbero essere abbattute.” “Dare seguito dell’esito di un solo monitoraggio, peraltro controverso, che avrebbe ritenuto ... romadailynews

