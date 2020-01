The Matrix 4: Priyanka Chopra nel cast del sequel? (Di martedì 28 gennaio 2020) Priyanka Chopra sembra stia per concludere l'accordo necessario a ufficializzare la sua presenza in The Matrix 4. The Matrix 4 sembra avrà nel proprio cast anche Priyanka Chopra: l'attrice starebbe infatti concludendo le trattative con la produzione dell'atteso sequel del franchise sci-fi. Warner Bros. e Village Roadshow non hanno svelato alla fonte di Variety quale ruolo potrebbe ottenere la protagonista di Quantico, mantenendo la segretezza sul personaggio. Priyanka Chopra sarebbe comunque molto vicina a firmare il contratto necessario a ufficializzare la sua presenza tra gli interpreti di The Matrix 4, film diretto da Lana Wachowski. Nel cast di The Matrix 4 torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe. ... movieplayer

