Salvini vorrebbe decidere sulle dimissioni di Lucia Borgonzoni dal Senato ma non può (Di martedì 28 gennaio 2020) Il dato di fatto è incontrovertibile, perché costituzionalmente stabilito. La carica di parlamentare (deputato o Senatore) è incompatibile con quella di consigliere regionale. Pertanto, chiunque venga eletto nelle due istituzioni deve rinunciare a uno dei due incarichi. Siamo nella fattispecie di Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega, che – in quanto candidata sconfitta alle elezioni regionali – dovrebbe essere il capogruppo del Carroccio nella minoranza del consiglio regionale. LEGGI ANCHE > Il padre di Lucia Borgonzoni contro Salvini Lucia Borgonzoni e il dilemma tra Senato e consiglio regionale Lei stessa aveva annunciato le sue dimissioni dal Senato, sia in caso di vittoria, sia in caso di sconfitta, in modo tale da poter guidare indifferentemente sia la maggioranza, sia l’opposizione. Ma a quanto pare, Matteo Salvini vorrebbe farle fare marcia indietro: «Lucia ... giornalettismo

