Roma Lazio: il pressing di Fonseca fa la differenza (Di martedì 28 gennaio 2020) Il pressing della Roma di Fonseca ha impedito alla Lazio di costruire. Grandi difficoltà per i biancocelesti nel palleggio Senza palla, si è vista forse la Roma più convincente della stagione. La Lazio ha faticato molto nello sfuggire all’intensa pressione avversaria, che impediva ai biancocelesti di impostare in modo pulito dal basso. Luis Alberto, il giocatore più determinante, ha toccato pochi palloni. Un esempio nella slide sopra: 3 attaccanti della Roma sui 3 difensori della Lazio, Veretout va su Luis Alberto e Santon accorcia su Lulic. I biancocelesti non hanno soluzione di passaggio. Merito di una pressione eccezionale da parte della Roma. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

OptaPaolo : 5 - La Lazio ha effettuato cinque tocchi in area avversaria contro la Roma; dal 2016/17 non ne aveva mai fatti meno… - OfficialASRoma : Edin Dzeko ha segnato 99 gol con la maglia della Roma, sempre più vicino al sesto marcatore giallorosso di tutti i… - Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored 13 goals in his last 10 games across all competitions for Juventus. ?? vs. Sassuo… -