Migranti : Procura Agrigento chiede archiviazione per Casarini e comandante Nave Jonio : Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – La Procura di Agrigento, come apprende l’Adnkronos, ha chiesto al gip l’archiviazione per Luca Casarini e Pietro Marrone, rispettivamente capo missione e comandante della Nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans. I due sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e il mancato rispetto di un ordine dato da una Nave militare. Nel marzo 2019 il comandante Marrone ...

**Migranti : Cassazione rigetta ricorso Procura Agrigento - Rackete non andava arrestata** : Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch non andava arrestata. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Agrigento contro l’ordinanza che lo scorso luglio aveva rimesso in libertà la giovane comandante tedesca che a fine giugno era entrata nel porto di Lampedusa nonostante il divieto della Guardia di Finanza. La terza sezione penale della Cassazione ha rigettato il ...

Migranti : caso Gregoretti - Procura Catania ‘per Salvini non sussistono presupposti sequestro’ (2) : (Adnkronos) – Per la Procura di Catania “va ancora sottolineato che dalle dichiarazioni rese dallo stesso vice-Prefetto Romano emergeva che sin dall’inizio, ovvero dal 28 luglio 2019, il Ministero dell’Interno aveva la volontà di assegnare il POS e di farlo in tempi brevi, giustificando l’allungamento dei tempi di tale fase amministrativa con la volontà del Ministro Salvini di ottenere una redistribuzione dei ...

Migranti : caso Gregoretti - Procura Catania ‘per Salvini non sussistono presupposti sequestro’ : Palermo, 19 dic. (Adnkronos) – “Non sussistano i presupposti del delitto di sequestro persona, né di nessun altro delitto, e ciò anche a prescindere dalle valutazioni in ordine sia alla riconducibilità o meno della condotta del Ministro alla categoria degli atti politici o di alta amministrazione sia alla sindacabilità giurisdizionale degli atti politici o di alta amministrazione”. Ecco perché il Procuratore capo di ...

Migranti : caso Open Arms - Procura Palermo 'Tribunale ministri indaghi su Salvini' : Palermo, 29 nov. (Adnkronos) - La Procura di Palermo chiede al Tribunale dei ministri di indagare sull'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la vicenda Open Arms. La Procura ha notificato al leader della Lega, come si apprende, la richiesta inviata ieri sera al