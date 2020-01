Meteo Mondo: ecco dove è il Gelo (Di martedì 28 gennaio 2020) Siamo in una fase Meteo decisamente mite oramai da diverso tempo e non c'è traccia di grandi mutamenti: anzi, proprio per i primissimi di febbraio sarà possibile un ulteriore rinforzo dell'alta pressione, responsabile di temperature miti e cieli pressoché sgombri da nubi. Situazione a livello mondiale: freddo severo lontano dall'Italia e anomalie termiche positive su buona parte dell'emisfero nord. Ma dov'è il Gelo? Se diamo uno sguardo al Mondo intero, notiamo che le aree dal Meteo gelido sono molto lontane da noi: in particolare, si notano vaste anomalie positive di temperatura, a dimostrazione del fatto che l'inverno fatica a ingranare anche ad altissime latitudini. Per questo motivo è altamente probabile che non solo l'Italia, ma anche quasi l'intera Europa potrà chiudere con anomalie termiche importanti, ovviamente di segno positivo. Difficile vedere un cambio ... meteogiornale

AlessioMraz : Cominciano le ricostruzioni sulla dinamica dell'incidente costato la vita a #KobeBryant. Il vero nodo da sciogliere… - RaiNews : Un portavoce della polizia, ha affermato che le condizioni meteo non rispettavano gli standard minimi per volare… - Cocco060477 : RT @naturaeambiente: #Greenplanner Meteo e #inquinamento: perché la Pianura Padana è una delle zone più inquinate del mondo?: La… https://t… -