Le fantasmagoriche profezie di Luca Morisi sul voto in Emilia-Romagna (Di martedì 28 gennaio 2020) Luca Morisi si presenta come “Digital philosopher” e “Social-megafono” che si occupa “24×7” della comunicazione di Matteo Salvini. Ma non tutti sanno che Luca Morisi è anche in grado di leggere nel futuro nei fondi del suo feed di Facebook. A volte va bene, a volte va male. In Emilia-Romagna i poteri da paragnosta dell’infallibile mago Morisi hanno fatto cilecca. Quella volta che Morisi ha previsto la vittoria di Trump (e quella della Borgonzoni) Da mesi infatti il nostro ci racconta che Salvini e la Borgonzoni avrebbero sicuramente vinto in Emilia-Romagna. Il che è naturale, perché del resto lavora proprio per la Lega ed è un po’ come chiedere all’oste se il vino è buono. Ma Morisi va oltre. Lui deve costruire il consenso, certo, ma lo costruisce vendendo profezie. Il 15 gennaio ci rassicurava che anche se c’era poco sui ... nextquotidiano

