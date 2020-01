La temperatura più fredda mai registrata sulla Terra è di -97,8°C: “È quasi come un altro pianeta” (Di martedì 28 gennaio 2020) Quanto freddo può fare sulla superficie della Terra? Circa -98°C, secondo alcune misurazioni del posto più freddo conosciuto sul nostro pianeta. Gli scienziati hanno registrato questa temperatura estrema, -97,8°C per essere precisi, sulla calotta glaciale nel bel mezzo dell’Antartide durante il lungo e buio inverno polare. Il team crede che sia freddo tanto quanto si possa raggiungere nel nostro angolo del sistema solare. “È un posto in cui la Terra è così vicina al suo limite, è quasi come un altro pianeta”, aveva detto a National Geographic Ted Scambos, ricercatore del National Snow and Ice Data Center dell’University of Colorado, Boulder e leader dello studio. La misurazione, compiuta nel giugno 2018, batte il precedente record della temperatura dell’aria più fredda conosciuta nel mondo naturale: il gelido -89°C registrati nel 1983 alla Base Vostok russa, non lontana dal Polo ... meteoweb.eu

