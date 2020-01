“Kobe Bryant e sua moglie avevano un patto: non salire mai insieme su un elicottero" (Di martedì 28 gennaio 2020) “Kobe e sua moglie Vanessa non sarebbero mai saliti insieme su un elicottero: questo era il loro patto”. A parlare è un’amico di famiglia del campione di basket tragicamente scomparso in un incidente in elicottero insieme alla figlia 13enne Gianna e ad altre sette persone: lo riporta People.Vanessa e Kobe si erano conosciuti nel 1999 e sposati nel 2001. Dalla loro unione erano nate quattro figlie: Natalia Diamante (2003), Gianna Maria-Onore detta Gigi (2006, deceduta con lui nell’incidente di elicottero del 26 gennaio), Bianka Bella (2016) e Capri Kobe (2019).Bryant aveva dichiarato di aver iniziato ad usare elicotteri mentre giocava ancora per i Los Angeles Lakers proprio in modo da passare più tempo con la sua famiglia, rimanendo meno tempo bloccato nel traffico. “Una volta per colpa del traffico ho perso la recita scolastica di mia ... huffingtonpost

