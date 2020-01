Incendio all’alba in un appartamento in via Burlando a Genova: due intossicati (Di martedì 28 gennaio 2020) Un Incendio è divampato in un appartamento in via Bulando a Genova nella mattinata di martedì 28 gennaio: due persone sono rimaste intossicate. Erano le 7 del mattino quando le fiamme hanno avvolto la palazzina al civico 18A e hanno comportato la chiusura di 40 metri della strada. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e soccorso le persone all’interno della casa. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale. Genova, Incendio in un appartamento Paura all’alba in un appartamento di via Burlando, sopra Manin, a Genova: al civico 18 è scoppiato un Incendio. Le fiamme hanno avvolto la struttura in brevissimo tempo intorno alle ore 7. Due persone sono rimaste lievemente intossicate dal fumo e sono state trasferite in ospedale per gli opportuni controlli. Sul posto, inoltre, sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco ... notizie

SanSeveroNews : Alle prime ore dell’alba di questa mattina, un vasto incendio si è sviluppato all’interno del deposito della Bottle… - SalvPizzo : Ha avuto uno strascico amministrativo l'incendio di una legnaia che all'alba del 28 gennaio del 2018 divampò in Via… - Notiziedi_it : Incendio e aggressione ai pompieri di Capodanno: 9 indagati, all’alba blitz nel fortino di via Gola… -