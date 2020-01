Elezioni regionali, Conte su La7: “Salvini con la lettera di sfratto? Non l’ho visto, oggi i citofonatori sono rimasti a casa” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Salvini con la sua lettera di sfratto? Non l’ho visto, oggi i citofonatori sono rimasti a casa“. E’ la battuta pronunciata a “Otto e mezzo”, su La7, dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul leader della Lega, Matteo Salvini, all’indomani delle Elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. “Io lo avevo preannunciato e non ho cambiato idea – continua Conte – Questo era un appuntamento elettorale importante, ma territoriale. Salvini, invece, ha impostato in modo del tutto improprio questa campagna elettorale, come se fosse un referendum contro il governo. L’ha personalizzata, quindi ne ha derivato una sconfitta personale, perché nella sostanza ha rivendicato più poteri per venire a Palazzo Chigi”. Conte, infine, commenta un tweet di Salvini (“Chi vive di rabbia e rancore vive male, poverino. ... ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: Fino a ieri la Lega, tra Emilia-Romagna e Calabria, aveva 9 consiglieri. Ora ne ha 19. Nelle ultime 9 ele… - welikeduel : Stasera torna #propagandalive con una puntata speciale sulle elezioni regionali. Video, disegni, social, analisi de… - Tommasolabate : Salvini dice che in Emilia “dopo 70 anni c’è stata partita”. Non è così. Bonaccini ha preso una percentuale più alt… -