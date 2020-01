E se l’intelligenza artificiale fosse soltanto una bolla?

Usa - presto una nave guidata dall’intelligenza artificiale : L’Agenzia statunitense per i progetti di ricerca avanzata per la difesa (Darpa) ha lanciato la sua ultima idea nel campo delle nuove tecnologie, presentando il concetto di quella che sarà la nave del futuro. Come già anticipato dal nome, la Nomars (No Manning Required Ship) non avrà a bordo un equipaggio umano ma bensì sarà controllata interamente dall’intelligenza artificiale. Il piano dei tecnici della DARPA è ambizioso ed è considerata ...

Björk crea la colonna sonora degli alberghi di lusso con l’intelligenza artificiale : (Foto: Microsoft) L’ultima “installazione” di Björk è stata realizzata in collaborazione con Microsoft ed è ospitata presso il Sister City hotel in centro a New York. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, visti gli estrosi precedenti della poliedrica artista islandese, si tratta di un’opera piuttosto discreta, ma non per questo meno affascinante. Nella lobby dell’albergo, aperto la scorsa primavera, si può infatti ascoltare per 24 ore ...

“l’intelligenza artificiale va regolamentata” - parola del CEO Google Sundar Pichai : “L’intelligenza artificiale va regolamentata”. L’affermazione arriva nientemeno che dal CEO di Google Sundar Pichai, in un editoriale pubblicato sul Financial Times, che ha voluto così attirare l’attenzione di aziende e governi su un aspetto critico della questione: non possono essere le aziende a decidere come vanno sviluppate le nuove tecnologie, soprattutto se si tratta di argomenti complessi che tirano in ballo anche ...

Perché Google vuole regolamentare l’intelligenza artificiale : (foto: Geert Vanden Wijngaert/Getty Images) Secondo il Ceo di Google, Sundar Pichai, l’intelligenza artificiale va regolamentata. Una posizione, già anticipata al Financial Times, che il numero uno di Mountain View – da poche settimane anche alla guida della società madre Alphabet – ha ribadito ieri a Bruxelles, incontrando il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans e il commissario per la concorrenza Margrethe ...

Il futuro della politica è in mano all’intelligenza artificiale : I testi prodotti dai bot appaiono sempre più spesso nei discorsi di politici, giornalisti e anche dei candidati. È sempre più difficile saper più distinguere se le parole sono prodotte da bot o da persone in carne e ossa. Leggi

Previsioni meteo veloci e locali : Google sperimenta l’intelligenza artificiale : Google vuole applicare l’Intelligenza artificiale alle Previsioni del tempo per renderle il più tempestive possibile e circostanziate geograficamente. L’azienda di Mountain View sta lavorando ad modello matematico, che si trova in una fase embrionale, basato sull’apprendimento automatico e in grado di ottenere le Previsioni delle successive sei ore, ad una risoluzione di 1 chilometro, il tutto in pochi minuti di ...

Previsioni meteo super affidabili - Google punta tutto sull’intelligenza artificiale : L’uso dell’intelligenza artificiale, se effettuato correttamente, può migliorare qualsiasi cosa. Google ad esempio sta lavorando già da qualche tempo a un sistema di Previsioni metereologiche su base locale in grado di offrire velocità e affidabilità, grazie proprio all’uso di reti neurali basate sul deep learning o apprendimento profondo. Queste ultime sono classi di algoritmi organizzate in diversi strati, in cui ciascuno di ...

Al Ces di Las Vegas va in scena il futuro della tecnologia : dall’intelligenza artificiale ai prodotti per la salute [FOTO] : A Las Vegas ha aperto le porte la fiera hitech più importante al mondo, il Ces (Consumer electronic show). Oltre 4.500 espositori presentano almeno 20mila prodotti innovativi che puntano a cambiare il modo in cui viviamo, lavoriamo, facciamo sport, guardiamo film: dal 5G all’intelligenza articiale, dalle smart cities al wellness e ai prodotti per la salute. Partecipano anche circa 1.200 startup, fra cui una delegazione italiana. Fra ...

Facebook rimuoverà i “deepfake” - cioè i video manipolati con l’intelligenza artificiale : Lunedì Facebook ha annunciato che d’ora in poi rimuoverà i video cosiddetti “deepfake”, cioè quelli manipolati attraverso l’intelligenza artificiale, e in generale tutti i contenuti modificati in modo ingannevole per diffondere notizie false. Non saranno invece rimossi i video dove

Cancro al seno - così l’intelligenza artificiale di Google aiuterà i medici : tempi brevi e meno diagnosi errate : L’anno non poteva cominciare meglio. Il primo gennaio 2020 Nature pubblica uno studio riguardante un sistema di Intelligenza artificiale (AI) sviluppato dai ricercatori di Google Health in collaborazione con diversi istituti americani e britannici. Si basa sui dati riguardanti le mammografie di oltre 76mila donne del Regno Unito e oltre 15mila degli Stati Uniti. L’AI mostrerebbe di poter superare un giorno «gli esperti umani nella ...

Asimov - 100 anni fa nasceva lo scrittore che «inventò» l’intelligenza artificiale : Autore di «Io Robot» e ideatore delle tre leggi della robotica, il romanziere di origine russa ha immaginato innumerevoli mondi. Che oggi frequentiamo

L’allarme - l’uso dell’intelligenza artificiale va regolato - al più presto : I Governi dovrebbero intervenire per regolare l’uso. Questo il messaggio fortissimo lanciato nel rapporto annuale dell'AI Now Institute di New York

Il corso online con cui la Finlandia ti spiega l’intelligenza artificiale : Intelligenza artificiale (foto: Mike MacKenzie/Flickr) La Finlandia ha fatto un enorme regalo di Natale a tutti, rendendo disponibile gratuitamente e senza restrizioni il suo corso intensivo nazionale di 6 settimane sull’Intelligenza artificiale. Il corso, chiamato Elements of AI, è attualmente disponibile in inglese, svedese, estone, finlandese e tedesco – ovvero tutte le lingue dell’Unione Europea – e ci si può accedere ...

Ecco come funziona Google Recorder e per quali motivi sfrutta l’intelligenza artificiale : Con un post il team di Google ha deciso di soffermarsi sul sistema di apprendimento automatico su cui si basa l'app Google Recorder L'articolo Ecco come funziona Google Recorder e per quali motivi sfrutta l’intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.