CorSport: chi giocherà tra i pali, contro la Samp? Meret o Ospina? (Di martedì 28 gennaio 2020) Chi giocherà tra i pali del Napoli, lunedì sera, contro la Sampdoria? Meret o Ospina? Il Corriere dello Sport pone la domanda, a cui ancora non è possibile dare una risposta. Meret era titolare con Ancelotti. Ha cominciato così anche con Gattuso, poi qualcosa è cambiato. Scrive il quotidiano sportivo: “Poi qualcosa è cambiato e non può essere stato l’«incidente» con l’Inter: non è da questi particolari che si giudica un giocatore, nel caso un portiere. Gattuso deve essersi sentito più sicuro con Ospina, può aver colto un senso di preoccupazione in Meret o anche niente di tutto questo. E’ un momento, una fase della stagione con picchi di rendimento che si intrecciano”. Con Gattuso, Meret ha giocato le prime tre partite (Parma, Sassuolo e Inter). Ospina le altre quattro (Lazio, Perugia, Fiorentina e Coppa Italia). “La gastroenterite di sabato scorso ha rimescolato ... ilnapolista

