Coronavirus, statunitensi e giapponesi via da Wuhan. La Apple chiude uno dei suoi store (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mentre il numero delle persone contagiate da Coronavirus continua ad aumentare anche in Europa, statunitensi e giapponesi lasciano Wuhan, considerata epicentro dell’epidemia. Intanto la Apple ha fatto sapere di aver chiuso uno dei negozi in Cina e di aver ridotto l’orario degli altri store. La Apple chiude uno degli store Il Ceo Tim Cook ha fatto sapere che uno degli store della Casa di Cupertino è stato chiuso e che in tutti gli altri è stato tagliato l’orario di apertura. Nel caso in cui la situazione dovesse continuare a peggiorare, potrebbe scattare anche un piano di restrizione dei viaggi per il personale di Apple (che, tra l’altro, produce gran parte dei suoi iPhone in Cina). Gli americani lasciano Wuhan Intanto è partito da Wuhan, focolaio dell’epidemia, il volo charter che porta via dalla zona i diplomatici Usa e le loro famiglie, come ... open.online

PaoloVersa : i cittadini statunitensi sono esortati a non preoccuparsi per la propria sicurezza a seguito del micidiale scoppio di #coronavirus. - vsyelania41 : #coronavirus paziente sdraiato sul pavimento dell'ospedale di Wuhan.Come ricorderete,abbiamo osservato più segnalaz… -