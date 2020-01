Coronavirus: l’origine, la diffusione e l’evoluzione dell’epidemia (Di martedì 28 gennaio 2020) Il 31 dicembre 2019 la WHO, Organizzazione Mondiale per la Salute, ha ricevuto le prime segnalazioni di numerosi casi di polmonite a Wuhan, una città di 11 milioni di abitanti nella Cina orientale. Da allora, questo tipo di polmonite atipica, ha colpito più di 2750 persone in tutto il mondo: gli è stato dato il nome di Coronavirus, ma come si è diffusa l’epidemia? Sebbene la grande maggioranza dei casi si trovi in Cina, il Coronavirus ha raggiunto anche gli Stati Uniti, la Francia, l’Australia, il Giappone, il Canada e la Corea del Sud. 81 persone sono morte, ma nessuna di esse fuori dai confini cinesi. Il Governo Cinese ha risposto all’epidemia sottoponendo, de facto, Wuhan e le città limitrofe ad una quarantena che ha coinvolto 30 milioni di persone. Gli aeroporti degli Stati Uniti e del Regno Unito hanno incrementato i controlli per rallentare la diffusione del ... notizie

