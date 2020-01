Cammarano: “Sequestro impianto a Eboli frutto di sinergia tra istituzioni e cittadini” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – “L’operazione di questa mattina dei carabinieri del Noe, che ha portato al sequestro a Eboli di un impianto compost che smaltiva ben oltre il quantitativo massimo consentito, è l’ennesima palese dimostrazione di quanto siano efficaci e tempestive le azioni dello Stato quando agisce in sinergia con i suoi cittadini. Il risultato di oggi è da ricondurre all’impegno incessante di una comunità, che abbiamo sostenuto con forza sia con atti istituzionali che con la nostra presenza in piazza al loro fianco, che non si è mai rassegnata e che ha continuato a lottare per il sacrosanto diritto alla salute e ad un’aria pulita”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano. “Nei mesi scorsi – ricorda Cammarano – ci siamo resi promotori di un incontro tra i cittadini di Eboli, Battipaglia e il nostro ... anteprima24

Cammarano “Sequestro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cammarano “Sequestro