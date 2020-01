Barcellona su clima e diritti è avanti a tutti. Ecco dove si giocano i destini dell’Europa (Di martedì 28 gennaio 2020) Al momento mi trovo già da un paio di settimane a Barcellona per un soggiorno di studio e ricerca. Che la città sia bellissima e piacevole non è certo una grande scoperta. La sua architettura, dal gotico della Cattedrale al modernismo di Antoni Gaudì e altri, riempie ogni volta di ammirazione. La gente è mediamente tranquilla e rilassata e piena di rispetto per gli altri. La vita è piacevole. L’amministrazione guidata ormai da oltre quattro anni dalla sindaca Ada Colau, già leader del movimento di lotta per la casa e contro gli sfratti, sta raggiungendo risultati importanti da vari punti di vista. Il bilancio economico finanziario della città è in attivo. Eppure, si tratta della città spagnola che dedica alle spese sociali la maggior parte del suo budget. Il 15 gennaio 2020, dieci giorni fa, la città di Barcellona ha dichiarato l’emergenza climatica, cosa che dovrebbe essere ... ilfattoquotidiano

