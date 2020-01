Agropoli, donna cade in mare: ricoverata in gravi condizioni (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAgropoli (Sa) – Nel primo pomeriggio di oggi una donna di 70 anni è caduta in acqua sotto la Rupe di Agropoli. Per fortuna un passante ha notato il corpo della signora che nel frattempo aveva perso i sensi. Immediata la chiamata a 118 e alla Capitaneria di Porto di Agropoli che hanno richiesto l’aiuto dei Palombari della Marina Militari a causa del fondale molto basso. La 70enne è stata trasportata in gravi condizioni presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'articolo Agropoli, donna cade in mare: ricoverata in gravi condizioni proviene da Anteprima24.it. anteprima24

