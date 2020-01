Virus Cina | BrusaferroIss | “Contagio non per via alimentare”

Virus Cina, Brusaferro(Iss): “Contagio non per via alimentare” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Le conoscenze attuali ci dicono che la trasmissione del coronaVirus non avviene per via alimentare; inoltre, in Europa e’ vietata l’importazione di carni crude e animali vivi dalla Cina”. Lo afferma il presidente dell’Istituto superiore di sanita’, Silvio Brusaferro, in un’intervista pubblicata sul sito dell’Istituto, dissipando cosi’ i timori rispetto alla sicurezza dei ristoranti cinesi in Italia. “La situazione e’ in evoluzione, l’aggiornamento sulla nuova epidemia e’ costante, le autorita’ sanitarie sono allertate e lavorano in collaborazione per cercare di controllare l’emergere dei nuovi casi. Importante e raccomandabile – afferma – e’ affidarsi a fonti ufficiali”. Gli oggetti importati dalla Cina, precisa, “non hanno un rischio diverso da qualunque altro ... meteoweb.eu

