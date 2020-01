Venezia-Patrasso in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming (Di lunedì 27 gennaio 2020) Martedì 28 gennaio si svolgerà la sfida tra Reyer Venezia e Patrasso, match valido per il quarto turno della top 16 della EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.00 presso il Teliercio di Venezia. Match fondamentale in un girone equilibratissimo e che sarà visibile in streaming web. Il Gruppo F, cui Venezia e Patrasso appartengono, vede vicine le quattro squadre, due con due vittorie e una sconfitta e altrettante con un successo e due sconfitte dopo le prime tre giornate e, dunque, l’importanza di portare a casa un risultato positivo è ancora più importante in un girone così equilibrato. Le due formazioni si sono sfidate in Grecia settimana scorsa, con la Reyer che si è imposta di misura 68-70 e, dunque, vincendo anche in casa staccherebbe nettamente Patrasso, mettendo un tassello importante per il passaggio di turno. Si tratta, ... oasport

