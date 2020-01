Va ad allattare il figlio, ma non si sveglia: il bimbo è morto nella culla (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il figlio è morto in culla e avrebbe accusato dei problemi respiratori: sono queste le prime ricostruzioni di quanto accaduto a Santa Lucia di Spoltore, in provincia di Pescara. Una mamma, infatti, si sarebbe recata nella stanza dove il piccolo riposava per allattarlo al seno. Improvvisamente, però, si è accorta che il bambino non si svegliava e pareva non respirare. Dramma nell’abitazione della donna. Pescara, figlio morto in culla Tragedia in provincia di Pescara, a Santa Lucia di Spoltore. Una mamma era andata ad allattare il figlio nella culla intorno alle 4 del mattino, ma il piccolo non si svegliava: era morto. La donna si è subito accorta che il neonato non respirava e ha quindi avvertito i soccorsi. Il personale medico del 118 è giunto rapidamente sul posto per effettuare le manovre di rianimazione al bimbo, che però si sono rivelate vane. Secondi i medici, inoltre, il ... notizie

