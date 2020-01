Teatro sperimentale a Foglianise, i ragazzi portano in scena l’adolescenza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFoglianise (Bn) – Gli alunni e i docenti della Scuola Media di Foglianise hanno portato in scena uno spettacolo sperimentale intitolato “l’adolescenza: il big bang delle emozioni”. La performance è il frutto di un laboratorio teatrale che ha coinvolto tutte le discipline. Per l’allestimento hanno utilizzato varie forme di linguaggi e le tecnologie comunicative più moderne, sul piano visivo e digitale. La rappresentazione, curata dalle classi terze, è avvenuta nell’auditorium dell’istituto alla presenza dei genitori, della dirigente scolastica Pasqualina Luciano, del sindaco Giuseppe Tommaselli e del parroco don Pietro Florio. Gli allievi hanno parlato delle loro emozioni, di rabbia, felicità, paura, ansia, ponendo tante domande al mondo degli adulti, che spesso sono distratti, perché troppo presi dalla vita frenetica di ogni giorno. Hanno ... anteprima24

