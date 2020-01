Renault Clio - Al volante dell'ibrida E-Tech (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo il mild hybrid a 48 volt della Scénic, è la volta del debutto dellibrido full Renault, un sistema originale, frutto del lavoro dei suoi tecnici e dellesperienza acquisita in Formula 1. Infatti, la Clio E-Tech può funzionare in serie o in parallelo e il gruppo ibrido è costituito da due motori elettrici e da un cambio elettroattuato a quattro rapporti privo di frizione e di sincronizzatori. Si è potuto fare a meno di queste due cose perché lo spunto a vettura ferma si compie sempre e solo mediante il motore elettrico principale da 34 kW (49 cavalli): solo in seguito il 1.600 a benzina viene avviato dalla seconda macchina elettrica (da 15 kW/20 CV) e portato al regime esatto per innestare senza contraccolpi la seconda marcia (la prima serve allelettrico); la medesima sincronizzazione accade nei cambi di rapporto. 15 modalità di funzionamento. Come sempre sulle ibride, anche qui ... quattroruote

