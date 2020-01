Pensioni, parte il cantiere per la riforma (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, 27 gen. (Adnkronos) – Governo e sindacati hanno aperto ufficialmente oggi il cantiere sulla . Obiettivo, mettere a punto una proposta condivisa che restituisca equità al pensionamento dei lavoratori e superi la legge Fornero in maniera strutturale fornendo regole certe per almeno il prossimo decennio. La volontà di tutti, ribadita dall’incontro di oggi dal ministro del lavoro Nunzia Catalfo prima e dai leader sindacali di Cgil Cisl e Uil poi, è di dare velocità al confronto e di inserire linee di riforma già nella Nadef di settembre prossimo per articolare un intervento specifico nella futura legge di bilancio 2021.Per questo, sui lavori sarà fatto un primo check politico già a marzo con un nuovo incontro plenario. Al traguardo si arriverà per tappe come disegnato dal serratissimo calendario di incontri tecnici messo a punto al termine del confronto di oggi. Si ... calcioweb.eu

