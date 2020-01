Nina Moric pubblica i messaggi con Favoloso, lui scrive: “Ho rischiato di ucciderti” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Luigi Favoloso ha picchiato davvero Nina Moric? Lei pubblica la loro chat per incastrarlo Dopo l’ospitata di Luigi Favoloso di ieri a Live-Non è la d’Urso, Nina Moric si è scagliata ancora contro l’ex fidanzato sul suo profilo Instagram. La modella croata continua a sostenere di essere stata più volte picchiata da Favoloso quando stavano insieme. Tramite alcuni post su Instagram ha pubblicato alcune conversazioni con l’ex fidanzato dove si legge: “Hai ragione, ti chiedo scusa, ma quei messaggi mi hanno fatto perdere la testa, non trovo più me stesso non trovo più la luce. Da quando li ho letti è cambiato tutto. Ho rischiato di ucciderti e forse potrei ancora riprovarci.” Nina Moric ha pubblicato altri messaggi che Luigi Favoloso le ha inviato, dove spiegherebbe il motivo della sua scomparsa. Nei messaggi si legge: “Appena ho letti quei messaggi dopo ... nonsolo.tv

