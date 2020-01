Morte Kobe Bryant: lo schianto per colpa di un banco di nebbia (Di lunedì 27 gennaio 2020) Si fa ancora molta difficoltà a realizzare e a metabolizzare la Morte di Kobe Bryant, il grande campione dell’NBA morto ieri in un incidente in elicottero insieme alla figlia 13enne, Gianna. In corso le indagini dell’FBI che sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto a Calabasas. Morte Kobe Bryant, la dinamica dell’incidente in elicottero A rilasciare qualche dettaglio in più sulla dinamica dell’incidente è ancora una volta TMZ, la testata che per prima ieri sera ha dato annuncio della Morte della leggenda del basket, Kobe Bryant. Secondo quanto trapelato dalla fonte americana, a provocare l’incidente in cui è rimasto vittima la divinità del basket insieme alla figlia Gianna potrebbe essere stata la fitta nebbia che aleggiava su Los Angeles che ne avrebbe poi provocato il drammatico schianto. 9 le vittime dell’incidente Secondo quanto diramato su Twitter ... thesocialpost

