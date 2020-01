Meloni incorona Fdi "unico vincitore" delle Regionali. "Ora il Quirinale valuti" (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Fratelli d’Italia è l’unico vincitore di queste elezioni, sia in Calabria che in Emilia.Siamo l’unico partito che cresce in entrambe le Regioni”. La leader Giorgia Meloni è visibilmente soddisfatta in conferenza stampa a Roma.Il centrodestra si rafforza e il Governo Conte no, spiega. “Il Governo non ne esce rafforzato, l’area di governo perde 5 punti, i 5 stelle scompaiono e questo crea un certo nervosismo. Non credo abbiano molto da festeggiare” sottolinea, arrivando a chiedere una valutazione politica al Quirinale. “Sta al presidente Mattarella valutare se questo Parlamento e il Governo che rappresenta è capace di esprimere il sentimento nazionale o se sarebbe meglio sciogliere il Parlamento e andare a libere elezioni. Se così non sarà saremo pronti a fare opposizione seria e costruttiva ... huffingtonpost

