Liverpool, la clamorosa decisione di Klopp per la FA Cup: “Non ci saremo né io né i ragazzi, andremo in vacanza” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il pareggio in FA Cup contro lo Shrewsbury Town, club di terza divisione inglese, ha intasato il calendario del Liverpool. Al punto che nel replay ad Anfield, in programma il 4 o 5 febbraio, scenderà in campo la squadra B. Lo ha annunciato il tecnico dei Reds Jurgen Klopp: “Non ci saremo, giocheranno i ragazzi”, ha spiegato il manager tedesco, in vacanza come i suoi giocatori nella settimana di pausa promessa alla squadra. E’ più divertente giocare nell’Atalanta che andare al Luna Park: numeri da big, nel mirino un record storico La Premier League quest’anno ha programmato una sosta invernale nel mese di febbraio. Toccherà così a Neil Critchley, allenatore della formazione Under23, guidare il Liverpool in coppa. Non è la prima volta che Klopp prende una decisione del genere: anche in Coppa di Lega contro l’Aston Villa Klopp fece giocare i giovani dato che ... calcioweb.eu

