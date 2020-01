L'Emilia Romagna ferma Salvini (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'invasione delle truppe di Salvini nei territori 'rossi' si arresta in Emilia Romagna, la 'Stalingrado d'Italia'. Bonaccini resiste con il 51% dei voti e la leghista Borgonzoni giunge al traguardo con 7 punti di distacco. Il voto disgiunto non è stato quindi determinante per il risultato finale. Decisivo, invece, il ritorno alle urne di molti elettori delusi: in Emilia Romagna l'affluenza rispetto a 5 anni fa è aumentata di quasi 30 punti. Il centrodestra strappa la Calabria al centrosinistra. Jole Santelli (FI) è la nuova Governatrice con il 55,8% dei voti. Il rivale di centrosinistra Callipo si ferma al 30%. Lo spoglio non è comunque ancora ultimato. Nessuna vittoria storica della Lega nella regione 'rossa', dove il Pd sembra tornare ad essere il primo partito, dopo il sorpasso subito alle scorse elezioni europee, anche se di misura con i leghisti che restano ... agi

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… -