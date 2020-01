Kobe Bryant | schianto in elicottero | il cestista è morto a 41 anni | nell’incidente è

Basket - Michael Jordan su Kobe Bryant : “Era un fratello minore - sono scioccato per la sua scomparsa” : “sono davvero scioccato a proposito della tragica notizia che riguarda la scomparsa di Kobe Bryant... L'articolo Basket, Michael Jordan su Kobe Bryant: “Era un fratello minore, sono scioccato per la sua scomparsa” proviene da ForzAzzurri.net.

LIVE Nadal-Kyrgios - Australian Open 2020 in DIRETTA : l’australiano svolge il riscaldamento con la maglia di Kobe Bryant. Si comincia. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Secondo doppio fallo di Nadal, si va subito ai vantaggi. 40-30 Doppio fallo di Nadal. 40-15 Ace di Nadal. 30-15 Non centra bene la palla con il dritto Kyrgios. 15-15 Rovescio lungo di Kyrgios. 0-15 Subito uno scambio lungo, lo vince Kyrgios con un rovescio incrociato che si stampa sulla riga. Al servizio Nadal. 9:15 Concluso il riscaldamento, si va a iniziare. 9:10 Kyrgios svolge anche il ...

Billie Eilish fa la storia ai Grammy Awards 2020 nella notte dedicata a Kobe Bryant : Cinque Grammy Awards per la diciottenne americana Billie Eilish, nuova stella del pop, nella notte dedicata alla star dell'NBA Kobe Bryant, morto in un incidente di elicottero. Billie Eilish ha fatto la storia ai Grammy Awards 2020 portandosi a casa cinque premi su sei nomination, inclusi i quattro riconoscimenti principali. Il tutto nella serata dedicata a Kobe Bryant, star dell'NBA perita in un incidente in elicottero insieme alla figlia ...

Morte Kobe Bryant - la polizia aveva sconsigliato al pilota di decollare : S’indaga sulla Morte di Kobe Bryant, nel frattempo è emerso come la fitta nebbia che c’era ieri mattina aveva causato problemi al soccorso aereo. Sono ancora avvolte nel mistero le circostanze che hanno condotto al tragico incidente in cui hanno perso la vita Kobe Bryant, la figlia Gianna e altre 7 persone ieri a Cabanas, […] L'articolo Morte Kobe Bryant, la polizia aveva sconsigliato al pilota di decollare è apparso prima sul ...

Kobe Bryant - incontenibili lacrime d’addio del suo grande rivale – VIDEO : Dopo aver saputo della drammatica notizia della scomparsa di Kobe Bryant, uno tra i suoi più grandi rivali scoppia in lacrime, sommerso dal dolore: il VIDEO Kobe Bryant (fonte: GettyImages) La notizia della prematura scomparsa del campione della NBA Kobe Bryant, morto a 41 anni ieri, dopo un incidente con il suo elicottero precipitato a Calabasas, Los Angeles, in California, ha gettato nel dolore e nello sconforto tutto il mondo di ...

Lo strano algoritmo della Lega e il tweet cancellato sulla morte di Kobe Bryant a sostegno di Borgonzoni : Nella giornata di ieri, 26 gennaio 2020, la star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero in California, negli Stati Uniti. Alle ore 21:39 l’account Twitter della Lega pubblica un tweet riportante un messaggio di cordoglio di Lucia Borgonzoni e l’invito al voto a suo favore per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Un tweet che ha raccolto non poche critiche. cancellato poco dopo, alle 10:42 ...

Billie Eilish pigliatutto ai Grammy. La cerimonia nel segno di Kobe Bryant : Billie Eilish fa la storia ai Grammy e vince in tutte le principali categorie di quelli che sono considerati gli Oscar della Musica. La cantautrice 18enne, originaria di Los Angeles, ha vinto nella categoria miglior artista esordiente, miglior album dell’anno (When We Fall Asleep, Where Do We Go?), miglior canzone dell’anno e miglior registrazione dell’anno (Bad Guy). ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ ha ...

Kobe Bryant - la reazione di LeBron James alla notizia – VIDEO : Una notizia terribile, la scomparsa di Kobe Bryant sia per il mondo della NBA, sia per l’intero movimento sportivo. Scoppia in lacrime anche LeBron James. Avevano appena passato una serata indimenticabile Kobe Bryant e LeBron James, infatti il numero 23 dei Los Angeles Lakers, squadra che per anni era stata di Kobe aveva appena superato […] L'articolo Kobe Bryant, la reazione di LeBron James alla notizia – VIDEO proviene da ...

Basket - Michael Jordan su Kobe Bryant : “Era un fratello minore - sono scioccato per la sua scomparsa” : “sono davvero scioccato a proposito della tragica notizia che riguarda la scomparsa di Kobe Bryant e di sua figlia Gianna. Le parole non possono descrivere il dolore che sto provando. Ho amato Kobe, era un fratello minore per me. Avevamo l’abitudine di sentirci spesso, mi mancheranno tantissimo le nostre conversazioni. Era un avversario duro da battere, uno dei più grandi di questo sport. Un vero talento creativo. Kobe era anche un papà ...

Kobe Bryant - la ricostruzione e le probabili cause dell’incidente in elicottero : Nella mattinata di domenica 26 gennaio ci ha lasciati una leggenda del basket: Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero. Insieme a lui è deceduta anche la figlia di 13 anni e altre 7 persone, mentre sua moglie non si trovava sul mezzo al momento dello schianto. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, inoltre, pare possano essere le condizioni meteo e la scarsa visibilità alcune tra le probabili cause dell’incidente. I ...

Morte Kobe Bryant - lacrime e tributi : le reazioni del mondo sportivo : Lebron James piange all'aeroporto di LA, Young cambia numero. Shaq: "Mi mancherai fratello". E dall'Italia parla Del Piero: "Sei stato un'ispirazione per tutti".

Kobe Bryant morto - il saluto del mondo alla leggenda dei Lakers : da Barack Obama a Cristiano Ronaldo - migliaia di messaggi : Quando la notizia della sua morte ha iniziato a circolare sui social, da tutto il mondo sono arrivate reazioni sconvolte e messaggi di cordoglio, non solo da parte degli appassionati di basket. Kobe Bryant, morto a 41 anni in un incidente in elicottero, oltre che una superstar della palla a spicchi, era un’icona globale, simbolo di una generazione intera che ama lo sport, al di là delle rivalità e dei colori. E così a salutarlo sono stati ...

La morte di Kobe Bryant : Le ultime cose che sappiamo sull'incidente in cui è morto insieme alla figlia Gianna, e le foto e i video dei tanti ricordi commossi