Kobe Bryant e la sua tragica morte sguinzagliano gli sciacalli | NBA 2K17 Legend Edition

Nella tarda serata di ieri tutto il mondo dello sport e non solo è rimasto scioccato da una notizia inaspettata e che tantissimi hanno sperato venisse smentita fino all'ultimo: Kobe Bryant è morto in una tragedia che ha coinvolto la figlia Gianna Maria Onore (soprannominata amorevolmente Gigi dal padre) e almeno altre due/tre persone.Un incidente mortale in elicottero che deve ancora essere chiarito in ogni aspetto ma che sembrerebbe legato a delle condizioni meteo molto difficili e a uno schianto contro una montagna in California. Naturalmente il lutto si è diffuso anche nell'universo videoludico ma purtroppo gli sciacalli della situazione non mancano di certo e eBay lo testimonia chiaramente.Sul portale sono infatti comparse diverse "offerte" riguardanti edizioni limitate di NBA 2K e in particolare di NBA 2K17. A spiccare è la NBA 2K17 Legend Edition Gold Kobe Bryant venduta ad ...

