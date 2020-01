Il testo di “Finalmente io”, canzone di Irene Grandi a Sanremo 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Un pilastro della musica italiana, del rock e del pop che all’Ariston di Sanremo arriva per la quinta volta. Parliamo indubbiamente di Irene Grandi pronta a riconquistare dopo 5 anni di latitanza il Festival di Sanremo a suon di timbro graffiato e verve fiorentina. Il testo di Finalmente io, il suo brano in gara a Sanremo 2020. Irene Grandi, il quinto Festival con Finalmente Io Della sua stessa canzone ama parlare di “bomba“. Dietro al brano di Irene Grandi, per la quinta volta al Festival di Sanremo, c’è però lo zampino della penna di Vasco Rossi: “Vasco è una garanzia, quando posso interpretare i suoi pezzi devo dire che sono proprio fatti su misura per me. Penso che sarà uno schiaffo di musica, sarà una botta sia per me che per voi, lo spero“. Con al solita grinta la Grandi si prepara a disfare le valige in riva al mare di Sanremo, sponda a cui approda solamente quando sente ... thesocialpost

tuseisuperblu : @geek_queer no, in realtà sono felice di fare finalmente in modo decente la Gerusalemme Liberata (alle superiori de… - mandorleblu : L'app della banca fa così schifo che ho dovuto riscrivere tre volte un papiro al servizio clienti perché ogni volta… - katerinajervasi : Day 89: dopo giorni, oggi sono finalmente stata bene?? sono anche piuttosto soddisfatta del testo argomentativo di i… -