Il testo di “Baciami adesso”, canzone di Enrico Nigiotti a Sanremo 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Una canzone d’amore quella che Enrico Nigiotti, più volte conosciuto dal pubblico con diverse casacche parlando di “talent”, ha deciso di portare al Festival di Sanremo. Un tema già deducibile dal titolo stesso, un lapalissiano Baciami ancora: il testo della canzone in gara. Enrico Nigiotti e l’amore di Baciami adesso Livornese doc e con tata voglia di mettersi alla prova tanto da aver voluto varcare la soglia di più talent, da X-Factor ad Amici di Maria De Filippi. Noto anche al pubblico del Festival, Enrico Nigiotti si racconta e porta in scena con il suo brano, Baciami adesso, una storia d’amore: “Parla di due persone che si ringhiano da lontano, ma si vogliono ancora vicino e quindi a volte è meglio darsi un bacio in più che fare una litigata“. Il testo di Baciami adesso, la canzone in gara a Sanremo 2020 svelato da TvSorrisi&Canzoni. Il testo di Baciami adesso: ... thesocialpost

Tizy722 : RT @teamnigiotti: Il testo di “Baciami adesso” di Enrico Nigiotti, canzone di Sanremo 2020 - Tizy722 : RT @Bellacanzoneit: Ecco il testo di 'Baciami adesso' di Enrico Nigiotti! #Sanremo2020 - Bellacanzoneit : Ecco il testo di 'Baciami adesso' di Enrico Nigiotti! #Sanremo2020 -