Idee e talenti, viaggio dentro il laboratorio Altaroma (Di lunedì 27 gennaio 2020) Per tre giorni, nel “Guido Reni district” che si affaccia sul Maxxi e che al termine di qualche anno di ristrutturazione è tornato ad ospitare Altaroma, abbiamo frequentato laboratori di tinture naturali, esaminato abiti in polvere di marmo che, in effetti, non porta solo alla silicosi se la si res ilfoglio

monicaguizzardi : RT @AntoninoLoRe: Per rilanciare e supportare un'attività imprenditoriale è fondamentale se non decisivo il ruolo degli incubatori di impre… - ant_russolillo : Al via la quinta edizione di Vulcanicamente, la call del @ComuneNapoli e @IncubatoreNaEst per individuare talenti… - YIXUANTU1 : RT @AntoninoLoRe: Per rilanciare e supportare un'attività imprenditoriale è fondamentale se non decisivo il ruolo degli incubatori di impre… -