Giuseppe Conte a Otto e Mezzo sul crollo dei 5 Stelle: "Non hanno mai brillato a livello territoriale" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Giuseppe Conte, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo lunedì 27 gennaio, ha commentato il risultato delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria e in particolare si è soffermato sul crollo del M5s: "Non mi preoccupa la parabola dei 5 Stelle, non hanno mai brillato alle regionali. È un movim liberoquotidiano

La7tv : #ottoemezzo @GiuseppeConteIT sulla foto di rito alla Conferenza di Berlino: 'Errore del protocollo tedesco: non è C… - HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Rinforzare il fronte progressista' - La7tv : #ottoemezzo Regionali, @GiuseppeConteIT su Matteo Salvini: 'E' stato sconfitto: ha impostato in modo improprio le e… -