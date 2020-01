Giornata della memoria 2020 | i film e i documentari in tv

Firenze : Giornata della memoria - cerimonia in prefettura : cerimonia in prefettura per celebrare la ricorrenza con gli studenti di alcune scuole fiorentine. Saluti del prefetto, del rettore e del rabbino capo. Consegna di quattro medaglie d’onore agli ex deportati nei campi di prigionia nazisti

Svastiche a Brescia : raid razzista in un bar nella Giornata della Memoria : Proprio nella Giornata della Memoria arriva la notizia di un terribile episodio di discriminazione che si è verificato a Rezzato, in provincia di Brescia, dove in un bar sono comparse Svastiche, croci celtiche e insulti a sfondo razzista e sessista. L’episodio è stato denunciato da un residente del quartiere con un post su Facebook in cui ha pubblicato le foto delle offese scritte con una bomboletta spray sul pavimento del bar preso di ...

Firenze - Giornata della memoria 2020 : cerimonia al binario 16. E 7mila studenti al Mandela Forum : Autorità civili, militari e religiose, rappresentanti di Enti e Uffici e numerosi cittadini si sono dati convegno alla testata del binario 16 nella stazione di Santa Maria Novella. Accanto a bandiere e ai labari dell’associazione nazionale dei deportati politici nei campi nazisti. Le testimonianze alla manifestazione del Mandela Forum

Giornata della Memoria : le ‘bambole rotte’ di Michele Soavi mi ricordano le parole di Primo Levi e Liliana Segre : Non esiste ferita più profonda di quella procurata ai bambini che si vedono strappati ai loro genitori. Finita la guerra, liberati i campi di concentramento dalle forze alleate, hanno inghiottito atrocità e vergogna, si sentono in colpa per essergli sopravvissuti. Hanno ancora spalmato negli occhi l’orrore di ciò che hanno visto: le madri vittime di un tiro al bersaglio – un “gioco” per loro – da parte dei nazisti. ...

Giornata della Memoria - De Luca visita la Sinagoga di Napoli : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – In occasione della Giornata della Memoria il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha incontrato la Comunità Ebraica napoletana visitando la Sinagoga di Napoli. “Abbiamo rinnovato la nostra solidarietà e vicinanza alla comunità ebraica – racconta De Luca via social – e confermato in concreto l’impegno della Regione Campania a mettere in campo tutte le iniziative contro ...

A qualcuno interessa ancora la Giornata della Memoria? : Ma, all’atto pratico, ci è stata utile la Giornata della Memoria? Lasciamo stare il fatto che sia giusto e necessario celebrarla; intendo proprio chiedermi se sia servita a qualcosa per noi italiani. I fatti dicono questo. Oggi, a vent’anni dalla sua istituzione, dopo tutte le celebrazioni di rito n

Giornata della memoria : ora per le destre il musulmano è più nemico dell’ebreo : Dalla Lega a Orban, passando per Alternative fur Deutschland: se c'è una cosa che accomuna le destre radicale è il loro essere dichiaratamente filo-israeliane. Una posizione figlia dell’alleanza tra Donald Trump e Bibi Netanyahu. Ma anche della necessità di additare il musulmano come capro espiatorio di tutti i mali dell’Occidente. Esattamente come accadde con gli ebrei un secolo fa.Continua a leggere

Giornata della Memoria - Mattarella : “Virus dell’odio e del razzismo non è confinato in una dimensione storica. Bisogna debellarlo” : “Per fare davvero i conti con la Shoah non dobbiamo rivolgere lo sguardo soltanto al passato. Perché il virus della discriminazione, dell’odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in una isolata dimensione storica, ma attiene strettamente ai comportamenti dell’uomo. E debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano”. Così il presidente Sergio Mattarella nel “Giorno della Memoria”, ricordando il ...

La Lega Serie A celebra la “Giornata della Memoria” : La Lega Serie A celebra la “Giornata della Memoria”: il 27 gennaio 1945 vennero liberati i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau Il 27 gennaio è un giorno che dovrebbe far riflettere l’intera umanità, soprattutto in tempi in cui venti di antisemitismo e di discriminazione razziale si affacciano con sempre maggior frequenza. Oggi si celebra la Giornata della Memoria: il 27 gennaio 1945, infatti, le truppe sovietiche ...

Giornata della Memoria - il 42% degli studenti italiani non sa chi sia Liliana Segre : Il 27 gennaio si celebrerà la Giornata della Memoria ma nelle nostre scuole sono tanti i ragazzi che non conoscono l'Olocausto. Lo rivela una web survey condotta da Skuola.net su un campione di 3mila studenti di medie, superiori e università. I risultati non sono per nulla rassicuranti. Il 42% non sa chi sia Liliana Segre ( il 4% pensa sia il Ministro dell'Istruzione), 1 su 10 sostiene addirittura che non è così importante continuare a ...