Gianni Morandi posta sardine, il web: "Ritorna a cantare va" - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Serena Granato All'indomani delle avvenute elezioni regionali, Gianni Morandi è tornato ad attivarsi sui social postando un'immagine di sardine La scorsa domenica 26 gennaio, si sono tenute le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Le consultazioni tenutesi in Emilia Romagna si sono concluse con la timida vittoria del presidente Pd uscente - ricandidatosi per il centro-sinistra- Stefano Bonaccini, sulla candidata Lega per il centro-destra, Lucia Borgonzoni. Gli sfidanti in questione si sono attestati, rispettivamente, al 51,4% e 43,6%. Dalle consultazioni avvenute in Calabria, invece, emerge un successo per il centro-destra, la cui candidata di Forza Italia, Jole Santelli, ha vinto con il 55,4%, in ampio vantaggio sul candidato del centro-sinistra, Pippo Callipo, che non ha superato il 30% dei voti. Le ultime consultazioni, di fatto, segnano un ritorno al ... ilgiornale

