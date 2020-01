Gianna Nannini e Carla, un amore che dura da 40 anni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gianna Nannini parla di Carla, sua compagna da 40 anni e da tempo anche sua moglie, nonché mamma adottiva di Penelope, la figlia che la cantante italiana ha avuto il 26 novembre del 2010. Gianna racconta del matrimonio e della scelta di vivere a Londra. Non si mai troppo della vita privata di Gianna Nannini. La cantante, nata a Siena il 14 giugno del 1954, ama che la sua privacy venga rispettata. È una tra le artiste più amate del panorama musicale italiano, eppure tutti hanno sempre rispettato la riservatezza della rocker. Oggi scopriamo che Gianna Nannini da 40 anni ha una compagna, che si chiama Carla. Le due hanno vissuto la loro lunga storia d’amore nel più totale riserbo. Si conoscono e stanno insieme da 40 anni. Gianna Nannini ripone in Carla la massima fiducia, come ha svelato in ... bigodino

