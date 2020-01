Epidemia di coronavirus cinese: la Farnesina raccomanda di “evitare tutti i viaggi” nell’Hubei (Di lunedì 27 gennaio 2020) La Farnesina raccomanda di “evitare tutti i viaggi nella provincia dell’Hubei“, a seguito della diffusione del nuovo coronavirus 2019-nCoV, originatasi dalla città di Wuhan: lo si legge sul sito Viaggiare Sicuri dell’Unità di crisi del ministero degli Esteri. “Dal 31 dicembre 2019 si continuano a registrare casi di persone affette da coronavirus in tutta la Cina continentale, nonché casi di decessi connessi al coronavirus. La grande maggioranza dei casi di infezione è stata registrata a Wuhan, ma sono state coinvolte anche altre città e province nel Paese, tra le quali Pechino, Shanghai e il Guangdong. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non ha al momento emanato specifiche raccomandazioni. Le autorità locali stanno adottando le necessarie misure di contenimento, tra le quali l’interruzione dei collegamenti in uscita dalla città di Wuhan, la ... meteoweb.eu

