Duro confronto tra i vertici dell’Inter e i dirigenti arbitrali, ma manca il rosso a Lukaku per il CdS (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo lo scialbo pareggio rimediato in casa dall’Inter contro il Cagliari, Conte è sembrato piuttosto sotto stress e nervoso. Il tecnico leccese si è ritrovato per la terza volta consecutiva ad affrontare un 1-1, ennesimo pareggio che lo ha allontanato dalla vetta della classifica. Il problema principale è però che l’intera squadra nerazzurra si è mostrata fortemente nervosa, con Lautaro che a fine match ha letteralmente sbottato, minacciando l’arbitro e spaccando tutto dirigendosi negli spogliatoi. Anche Conte al fischio finale ha accerchiato l’arbitro Manganiello e potrebbe arrivare una squalifica anche per lui. Il vero errore di Manganiello è la mancata espulsione a Lukaku La notizia del giorno la riporta il Corriere dello Sport, secondo cui i vertici interisti avrebbero avuto un confronto acceso coi dirigenti arbitrali dopo Inter-Cagliari. A conti fatti, però, secondo la nota ... bufale

