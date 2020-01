Conte: “Salvini? Insulta e si butta a terra per dirsi insultato. Oggi i citofonatori sono rimasti a casa” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Conte: “Salvini? Insulta e si butta a terra per dirsi Insultato. Oggi i citofonatori sono rimasti a casa” Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commenta i risultati delle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria all’indomani del voto e critica duramente l’ex alleato di governo, il leader della Lega Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio “ha impostato la sua campagna elettorale in un certo modo ed è stato sconfitto. Oggi i citofonatori sono rimasti a casa”, ha detto Conte, ospite della trasmissione Otto e mezzo su La7. “La rabbia è un sentimento che non mi appartiene, lui è molto abile dal punto di vista comunicativo”, prosegue il premier, replicando a Salvini. “È come quei giocatori che fanno fallo e si buttano per terra per dire che gli hanno fatto fallo. Lui Insulta e si butta per terra per dire ‘sono stato ... tpi

NicolaPorro : Va bene tutto ma Conte scandalizzato dai modi e dai citofoni di Salvini non è il Conte che appoggiava Salvini agli… - fattoquotidiano : Regionali, Conte: “Salvini grande sconfitto. Indegno e inaccettabile andare a citofonare additando singoli cittadin… - LucaBizzarri : Ma sbaglio io o Conte, prima di attaccare Salvini, ogni volta si assicura che prima abbia perso? -