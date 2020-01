Chi è Daniele Dal Moro, il tronista di Uomini e Donne figlio di un deputato del PD (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo essere entrato nel "ranch" di Barbara D'Urso, il bel veronese ha fatto ingresso nel cast di "Uomini e Donne" come tronista. Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui. Chi è Daniele Dal Moro, imprenditore figlio del deputato del PD Gian Pietro Dal Moro e già passato brevemente in televisione: corteggiò per qualche puntata Sonia Lorenzini a Uomini e Donne. gossip.fanpage

Daniele35996603 : Qualcuna delle corteggiatrici di #uominiedonne può chiedere a #Daniele per chi era la canzone Simili postata su Ig?… - miciobigio : @daniele_colombi @neXtquotidiano Succede che dopo anni di 'non è razzismo ma esasperazione', di 'qui non può succed… -