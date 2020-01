“Battute sull’Olocausto”. GF Vip: nuova pesante bufera su uno dei concorrenti. E il video spunta in rete. Ora rischia grosso (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una puntata scoppiettante quella di Ieri sera. Parliamo naturalmente di Live di Barbara D’Urso che nella giornata del 26 gennaio ha registrato il picco di ascolti. Tra i tanti ospiti a intervenire in studio c’era anche Salvo Veneziano. Quest’ultimo, ovviamente, si è difeso dalle tante critiche ricevute in quest’ultimo periodo. Ma non è finita qua perchè l’ex concorrente del Gf Vip, successivamente, ha pubblicato su Facebook un video in cui ha fatto delle accuse choc nei confronti del concorrente del Grande Fratello Vip, Fabio Testi. Salvo allora ha detto: “Io e Pasquale parlavamo della dieta…E lui se ne è uscito con delle battute sull’olocausto…Più volte ha detto che dovevamo fare la cura di Adolf…Mi ha detto dovevamo fare la cura di quelli che stavano dentro i lager…”. Per tale ragione Salvo Veneziano ha chiesto pubblicamente come mai Alfonso Signorini e il GF Vip non siano ... caffeinamagazine

