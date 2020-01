Ascolti TV primetime, lunedì 27 gennaio 2020: Live Non è La D’Urso al 13.1%, Al posto tuo al 9.8% (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gli Ascolti tv primetime di domenica 26 gennaio 2020. Su Rai1 Al posto tuo ha conquistato 2.525.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.444.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.602.000 spettatori (10.2%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.2% con 1.589.000 spettatori. Su Italia 1 I Fantastici Quattro ha intrattenuto 1.627.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.292.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Memoria dei Campi è stato visto da 791.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5% con 1.284.000 spettatori. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 468.000 ... nonsolo.tv

