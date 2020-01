Un gol per tempo, la Virtus Francavilla si sbarazza della Paganese (Di domenica 26 gennaio 2020) tempo di lettura: 2 minutiFrancavilla Fontana (Br) – Vittoria importante per la Virtus Francavilla che si sbarazza della Paganese con un gol per tempo. Pugliesi che continuano nella propria opera di risalita in classifica, azzurrostellati che subiscono uno stop che rallenta le ambizioni. Partenza a razzo della formazione di casa che ha il merito di sbloccare il punteggio dopo soli 7′ grazie alla battuta di Mastropietro sull’assist di Albertini. I campani accusano il colpo dopo questo inizio inatteso e dopo un paio di minuti rischiano di subire anche la rete del raddoppio ma la girata di testa di Sparandeo non trova lo specchio della porta avversaria. La risposta della Paganese, comunque, non si fa attendere con Perri ma la sua conclusione finisce alta. Il finale di prima frazione è tutto di marca Virtus con la compagine di Trocini che va ancora vicino al gol in almeno ... anteprima24

