Traffico Roma del 26-01-2020 ore 16:30 (Di domenica 26 gennaio 2020) CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO. SI STA INTENSIFICANDO IL Traffico IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER IL DERBY Roma LAZIO CHE AVRAÀ LUOGO ALLE 18:00. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA FLAMINIA NUONVA DAL BIVIO PER VIA FLAMINIA A CORSO DI FRANCIA E SU QUEST’ULTIMA. Traffico RALLENTATO E CODE SU VIALE DI TOR DI QUINTO DA LARGO DELL’ARMA DI CAVALLERIA A CORSO FRANCIA IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI ANCHE SU PIAZZALE MARESCIALLO GIARDINO E SULLE VIE CIRCOSTANTI. A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA VIA C. COLOMBO DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE Roma CENTRO RICORDIAMO LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA DELLO STADIO OLIMPICO E ZONE LIMITROFE. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA RICORDARE INOLTRE IN ZONA, LA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI ... romadailynews

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -