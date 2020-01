Simeone sui fischi: «Capisco i tifosi, ci sono passato» – VIDEO (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il tecnico dell’Atletico Madrid Simeone ha commentato i fischi ricevuti dopo la partita contro il Leganes – VIDEO L’Atletico Madrid ha subito una pesante battuta d’arresto, la seconda consecutiva in campionato, pareggiando 0-0 contro il Leganes. I tifosi non hanno digerito la prestazione dei colchoneros e hanno dato sfogo alla propria amarezza con sonori fischi. «Capisco i tifosi, ci sono passato», ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico Diego Simeone, chiamato a un’immediata inversione di tendenza. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

