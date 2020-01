SHAMELESS - Episodio 10x12: Un matrimonio in pericolo! (Di domenica 26 gennaio 2020) Siamo arrivati alla fine di questa stagione.L'ultimo appuntamento con i Gallagher è per questa sera!Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Ian e Mickey organizzano il loro matrimonio, anche se il più coinvolto tra i due è proprio il Milkovich e non lo fa solo per amore, ma anche per dare una bella lezione al padre omofobo e a tutta la sua famiglia.Lip riesce a dire a Tami che vuole rimanere nel South Side, l'unico posto che sente davvero come casa sua. Prende pure in affitto la casa di un amico, ma la ragazza non reagisce bene alla sua decisione.Debbie è vittima delle beghe familiari tra Claudia e Julia. Cerca di accontentare entrambe durante un'unica serata, ma tutto naufraga e decide di allontanarsi da certi inutili problemi dei ricchi.Frank approfitta del lungo soggiorno di Faye a Portorico per stabilirsi a casa sua e condividere la permanenza con il giardiniere.Liam trova ... lostinaflashforward

