Scritta antisemita sulla porta del figlio della deportata: la risposta di Sala (Di domenica 26 gennaio 2020) Domani si celebra il Giorno della Memoria, per ricordare le vittime dell’Olocausto. A ridosso di questa ricorrenza, in cui si rievoca la memoria di una pagina di storia che vorremmo conclusa per sempre, quanto accaduto a Mondovì, nel cuneese, crea un sentimento di inquietudine e ribellione contro il gesto violento e antisemita. Dopo che la Scritta “Juden Hier” è comparsa sulla porta di Aldo Rolfi, figlio della partigiana deportata Lidia Beccaria Rolfi, in molti modi la società civile ha manifestato il suo ripudio per questa ignominia. Beppe Sala, il cartello sulla porta di casa: “Antifa Hier” L’ultima arrivata è la risposta del sindaco di Milano, Beppe Sala. Il primo cittadino ha pubblicato su Instagram una foto della sua porta di casa, dove ha appeso un cartello con la Scritta “Antifa Hier”. Il commento del sindaco all’immagine è: “Qui vivo io“. Sotto il post tanti cittadini, ... thesocialpost

