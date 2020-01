PAGELLE Roma Lazio: Dzeko primeggia, Acerbi il migliore dei biancocelesti VOTI (Di domenica 26 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Roma Lazio Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Roma e Lazio, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Dzeko FLOP: Pau Lopez VOTI Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 5; Santon 6 (81’ Kolarov sv), Mancini 6, Smalling 6.5, Spinazzola 6.5; Cristante 6.5, Veretout 6.5 (88′ Pastore sv); Under 6.5, Pellegrini 6.5, Kluivert 6.5 (80’ Perotti); Dzeko 7. All. Fonseca 6.5. Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 5.5 (46’ Patric 6), Acerbi 7, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic 5.5, Leiva 6, Luis Alberto 6 (70’ Parolo 6), Lulic 5; Correa 5.5 (74’ Caicedo 6), Immobile 5.5. All. Inzaghi 6. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

forzaroma : #RomaLazio 1-1 LE PAGELLE: #PauLopez guasta la festa. #Smalling: giudizi universali #ASRoma - sportli26181512 : #Lazio #Roma Pagelle Roma-Lazio 1-1: Pau Lopez e Strakosha, portieri da incubo: Il gol di Dzeko e lo spettacolo off… - romaforever_it : Roma-Lazio 1-1, Le Pagelle -